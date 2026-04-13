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Macron, con Londra una conferenza in vista di missione pacifica per Hormuz

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PARIGI, 13 APR - La Francia "organizzerà con la Gran Bretagna, nei prossimi giorni, una conferenza con i paesi pronti a contribuire al suo fianco a una missione multinazionale pacifica destinata a riportare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz". Lo ha annunciato questa mattina in un post su X il presidente francese, Emmanuel Macron.

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