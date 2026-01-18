Macron chiederà attivazione strumento anticoercitivo Ue in caso di dazi

PARIGI, 18 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron chiederà l'attivazione dello strumento anticoercitivo dell'Ue in caso di nuovi dazi statunitensi. Lo riferiscono fonti informate vicine alla presidenza francese. Macron è "mobilitato per coordinare la risposta europea alle minacce tariffarie inaccettabili formulate dal presidente Trump", si apprende dall'entourage del presidente. Le stesse fonti precisano che Macron "sarà tutto il giorno in contatto con i suoi omologhi europei e chiederà, a nome della Francia, l'attivazione dello strumento anticoercitivo". Secondo i più stretti collaboratori del presidente, "l'approccio americano pone la questione della validità dell'accordo sulle tariffe concluso l'estate scorsa dall'Unione europea con gli Stati Uniti".