Macron affida a Lecornu negoziati dell'ultima chance, ha 48 ore
epa12434363 French outgoing Prime Minister Sebastien Lecornu arrives to deliver a statement at the Hotel Matignon in Paris, France, 06 October 2025. Lecornu presented his resignation to the French president on 06 October, shortly after his cabinet was unveiled and nearly a month after being appointed as prime minister. EPA/STEPHANE MAHE / POOL MAXPPP OUT
AA
PARIGI, 06 OTT - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al primo ministro dimissionario Sébastien Lecornu di condurre degli ''ultimi negoziati'' entro ''mercoledì sera'' con l'obiettivo di giungere a una ''piattaforma di azione" per la ''stabilità del Paese": è quanto annuncia l'Eliseo dopo il colloquio tra i due questo pomeriggio. ''Il Presidente della Repubblica - precisano le fonti - ha affidato al primo ministro dimissionario incaricato degli affari correnti la responsabilità di condurre, entro mercoledì, degli ultimi negoziati per definire una piattaforma di azione e di stabilità del Paese".
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti