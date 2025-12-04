Macron a Xi: Cina ha capacità di influenzare tregua in Ucraina

PECHINO, 04 DIC - La Cina ha la "capacità decisiva" per poter influenzare il cessate il fuoco in Ucraina. E' quanto ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, nell'incontro con il suo omologo Xi Jinping presso la Grande sala del popolo. Il capo dell'Eliseo ha anche detto che Francia e Cina devono superare le loro "differenze", rilevando che "a volte ci sono divergenze, ma è nostra responsabilità superarle per il bene comune".