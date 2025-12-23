Macron a Trump, 'la Groenlandia appartiene al suo popolo'

ROMA, 23 DIC - La Groenlandia "appartiene al suo popolo" e "la Danimarca ne è garante": lo ha affermato Emmanuel Macron in risposta alla ripetuta volontà di Donald Trump di annettere questo territorio danese. "Mi unisco alla voce degli europei per esprimere la nostra piena solidarietà", ha scritto su X il presidente francese, che a giugno si era recato a Nuuk per affermare "il sostegno della Francia alla sovranità e all'integrità territoriale della Danimarca e della Groenlandia".