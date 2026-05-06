PARIGI, 06 MAG - "In nessun caso è stata presa di mira la Francia": lo ha detto questa mattina il presidente francese, Emmanuel Macron, ai componenti del governo riuniti per il Consiglio dei ministri, intervenendo sulla nave portacontainer francese colpita nello Stretto di Hormuz. Lo ha riferito la portavoce del governo.
++ Macron, 'a Hormuz in nessun caso è stata presa di mira la Francia' ++
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