Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

++ Macron, 'a Hormuz in nessun caso è stata presa di mira la Francia' ++

PARIGI, 06 MAG - "In nessun caso è stata presa di mira la Francia": lo ha detto questa mattina il presidente francese, Emmanuel Macron, ai componenti del governo riuniti per il Consiglio dei ministri, intervenendo sulla nave portacontainer francese colpita nello Stretto di Hormuz. Lo ha riferito la portavoce del governo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
PARIGI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...