Macron, a gennaio incontro dei Volenterosi a Parigi per gli aiuti all'Ucraina

ROMA, 29 DIC - A inizio gennaio i Volenterosi si riuniranno a Parigi per definire i contributi concreti da fornire all'Ucraina. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron su X. "Insieme ad altri leader europei - ha scritto Macron - ho partecipato a uno scambio di opinioni con i presidenti Zelensky e Trump. Ho poi parlato con il presidente Zelensky. Stiamo facendo progressi sulle garanzie di sicurezza che saranno fondamentali per costruire una pace giusta e duratura. All'inizio di gennaio riuniremo a Parigi i paesi della Coalizione dei volenterosi per definire i contributi concreti di ciascun paese".

