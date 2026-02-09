Machado, 'Uomini armati hanno prelevato un leader dell'opposizione appena rilasciato'

ROMA, 09 FEB - La leader dell'opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace 2025, María Corina Machado, ha riferito che "uomini pesantemente armati" hanno rapito il leader dell'opposizione Juan Pablo Guanipa, rilasciato poche ore prima dal carcere, dopo essere stato detenuto dal maggio 2025, secondo quanto riporta l'agenzia Efe. "Uomini pesantemente armati, vestiti in abiti civili, sono arrivati ;;a bordo di quattro veicoli e lo hanno portato via con la violenza. Chiediamo il suo rilascio immediato", ha dichiarato Machado sui suoi social media.