Machado, 'ho consegnato il mio premio Nobel a Trump'

WASHINGTON, 15 GEN - Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo 'impegno "nella difesa della libertà in Venezuela". Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana a Sky News. "L'impegno" del tycoon "nella difesa della libertà e dei valori democratici in Venezuela", ha detto.

WASHINGTON

