Machado attacca Rodriguez e dice di voler tornare 'il prima possibile' in Venezuela

WASHINGTON, 05 GEN - La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha dichiarato di voler tornare in patria "il prima possibile" e ha attaccato duramente la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Nel suo primo commento pubblico dopo un post sui social media pubblicato lo scorso fine settimana, quando l'esercito statunitense ha rimosso con la forza il presidente Nicolas Maduro dal potere, la vincitrice del premio Nobel per la Pace ha promesso di tornare nel suo Paese. "Ho intenzione di tornare in Venezuela il prima possibile", ha dichiarato Machado al conduttore televisivo Sean Hannity su Fox News, parlando da una località segreta. Machado ha apertamente disconosciuto la Rodríguez, affermando che "è una delle principali artefici di tortura, persecuzione, corruzione e narcotraffico". Rodríguez, che ha manifestato la sua disponibilità a collaborare con Washington, era vicepresidente del Venezuela sotto Maduro. Machado ha affermato che Rodríguez è "rifiutata" dal popolo venezuelano e che gli elettori sono dalla parte dell'opposizione. "In elezioni libere e giuste vinceremo con oltre il 90% dei voti, non ne ho dubbi", ha dichiarato la Machado. La leader dell'opposizione ha anche promesso di "trasformare il Venezuela nel polo energetico delle Americhe" e di "smantellare tutte queste strutture criminali" che hanno danneggiato i suoi connazionali, promettendo di "riportare a casa milioni di venezuelani costretti a fuggire" dal Paese.

