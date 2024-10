M5s: Todde, 'su Renzi questioni di credibilità'

CAGLIARI, 03 OTT - "Il campo largo in Sardegna non c'è stato, visto che Renzi e Calenda non ci hanno sostenuto e noi abbiamo vinto le elezioni senza il loro supporto. In realtà quello che voleva dire il presidente Conte è che c'è un tema di credibilità, nella fattispecie rispetto a Renzi, che non può essere taciuto o che non può non essere affrontato". Ha risposto così la presidente della Regione sarda Alessandra Todde, ex vice di Conte alla guida del M5s, in merito alla fine del campo largo dichiarata da Conte. "Qui in Sardegna - ha spiegato in un punto stampa al termine del vertice di maggioranza - stiamo facendo una esperienza di governo che è molto buona, la mia maggioranza è coesa e unita. Andrò molto volentieri a fare campagna elettorale ad Orlando in Liguria, sia perché siamo amici, sia perché considero che un'alternativa credibile sia l'unica possibilità per le Regioni che in questo momento sono governate dal centro-destra".