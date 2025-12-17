Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

M5s, stop le armi a Kiev, no alla confisca definitiva degli asset russi

AA

ROMA, 17 DIC - La risoluzione del M5s che oggi sarà all'attenzione della Camera chiede, tra le altre cose lo stop all'invio di nuovi armamenti all'Ucraina. Un altro impegno è "non supportare - in sede di Consiglio europeo e nei consessi internazionali competenti - l'ipotesi della confisca definitiva e dell'utilizzo degli asset sovrani della Federazione Russa nonché dei beni di soggetti terzi congelati detenuti in Europa". I pentastellati puntano anche ad eliminare il segreto militare delle forniture cedute e, al raggiungimento della pace, a rivalutare la possibile acquisizione del gas russo. Focus anche sul Medio Oriente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario