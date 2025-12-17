M5s, stop le armi a Kiev, no alla confisca definitiva degli asset russi

ROMA, 17 DIC - La risoluzione del M5s che oggi sarà all'attenzione della Camera chiede, tra le altre cose lo stop all'invio di nuovi armamenti all'Ucraina. Un altro impegno è "non supportare - in sede di Consiglio europeo e nei consessi internazionali competenti - l'ipotesi della confisca definitiva e dell'utilizzo degli asset sovrani della Federazione Russa nonché dei beni di soggetti terzi congelati detenuti in Europa". I pentastellati puntano anche ad eliminare il segreto militare delle forniture cedute e, al raggiungimento della pace, a rivalutare la possibile acquisizione del gas russo. Focus anche sul Medio Oriente.