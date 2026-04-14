M5s, solidali a istituzione presidenza Consiglio ma per quattro anni proni a Trump

ROMA, 14 APR - "Diamo solidarietà all'istituzione presidenza del Consiglio ma se non ti comporti come istituzione per anni ma ti comporti come leader politica prona a Trump per 4 anni fino a candidarlo Nobel per la pace", se "non partecipi alla Convention Repubblicana ma a quella Maga sposando il nazionalismo di Trump beh il nazionalismo è nazionalismo sempre e questa è la moneta con cui ti paga. Ci sono servi sciocchi, talmente sciocchi che anche i padroni poi li prendono in giro e questo è stato quello che ha fatto la presidente Meloni". Lo ha detto il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi in Aula alla Camera. Quindi, ha aggiunto, "solidarietà all'istituzione ma questa presidenza non ha portato avanti una alleanza istituzionale" con gli Usa "ma una alleanza partitica tra destre sovraniste che quando vedono scontrarsi i loro interessi vanno in cortocircuito".