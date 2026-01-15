Giornale di Brescia
M5s presenta una sua risoluzione sull'Iran, "no ad azioni militari unilaterali"

ROMA, 15 GEN - Il M5s, a quanto si apprende da fonti del partito, sta depositando una risoluzione che verrà discussa in commissione Esteri della Camera a prima firma del leader Giuseppe Conte ma sottoscritta anche da Nicola Fratoianni di Avs. Tra gli impegni del documento quello di "scongiurare azioni militari unilaterali fuori dal quadro del diritto internazionale, promuovendo tutte le necessarie iniziative diplomatiche e di carattere sanzionatorio da parte della comunità internazionale e degli organismi internazionali". "Non solo siamo il sostegno alla causa delle proteste iraniane ma ribadiamo nero su bianco il no ad un intervento militare esterno", spiegano fonti pentastellate. Era stato questo il motivo dell'astensione di ieri dei pentastellati sulla risoluzione sull'Iran in Senato.

