M5s e Avs voteranno 'no' agli odg dei vannacciani contro le armi a Kiev

ROMA, 11 FEB - I gruppi di M5s e Avs alla Camera voteranno "no" agli ordini del giorno dei parlamentari vicini a Roberto Vannacci, fondatore Futuro nazionale, che chiedono lo stop all'invio di armi in Ucraina. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. Anche i gruppi M5s e Avs hanno propri ordini del giorno che, con contenuti diversi, chiedono l'interruzione degli aiuti militari a Kiev. I documenti verranno votati oggi, nell'ambito dei lavori parlamentari sul dl Ucraina.