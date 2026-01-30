M5s, cittadini lasciati soli, governo doveva mandare l'esercito per il maltempo

ROMA, 30 GEN - "Fa veramente rabbia sentire i cittadini vittime del ciclone Harry dire che per portare via fango e macerie sono stati aiutati solo dai volontari, dagli 'angeli della sabbia', da ragazzini e perfino bambini armati di pale. In altri Paesi in caso di catastrofi naturali viene subito mobilitato in soccorso della popolazione l'esercito, dotato di uomini robusti e potenti mezzi. Non in Italia, dove serve la chiamata della prefettura locale, come avvenuto per Niscemi. Ma è mai possibile che in situazioni catastrofiche di emergenza, il governo - Difesa e Interni da cui le prefetture dipendono - non si mobiliti per attivare subito la necessaria trafila burocratica per consentire l'intervento dei militari? Cosa investiamo a fare centinaia di milioni nel genio militare (a novembre è stato avviato un programma per nuovi mezzi e attrezzature da oltre un miliardo e mezzo) se poi quando serve non viene impiegato? Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione dell'incapacità e dell'inadeguatezza di questo governo nel fronteggiare le vere emergenze del Paese". Lo dichiarano i parlamentari M5S delle Commissioni Difesa di Camera e Senato.