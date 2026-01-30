Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

M5s, cittadini lasciati soli, governo doveva mandare l'esercito per il maltempo

AA

ROMA, 30 GEN - "Fa veramente rabbia sentire i cittadini vittime del ciclone Harry dire che per portare via fango e macerie sono stati aiutati solo dai volontari, dagli 'angeli della sabbia', da ragazzini e perfino bambini armati di pale. In altri Paesi in caso di catastrofi naturali viene subito mobilitato in soccorso della popolazione l'esercito, dotato di uomini robusti e potenti mezzi. Non in Italia, dove serve la chiamata della prefettura locale, come avvenuto per Niscemi. Ma è mai possibile che in situazioni catastrofiche di emergenza, il governo - Difesa e Interni da cui le prefetture dipendono - non si mobiliti per attivare subito la necessaria trafila burocratica per consentire l'intervento dei militari? Cosa investiamo a fare centinaia di milioni nel genio militare (a novembre è stato avviato un programma per nuovi mezzi e attrezzature da oltre un miliardo e mezzo) se poi quando serve non viene impiegato? Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione dell'incapacità e dell'inadeguatezza di questo governo nel fronteggiare le vere emergenze del Paese". Lo dichiarano i parlamentari M5S delle Commissioni Difesa di Camera e Senato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario