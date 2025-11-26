Lutto per Richard Branson, morta a 80 anni sua moglie

LONDRA, 26 NOV - Lutto in casa del celebre imprenditore britannico 75enne Richard Branson, noto per il suo ricchissimo patrimonio, per l'eccentricità del suo stile di vita e per lo spirito di avventura. E' infatti morta a 80 anni sua moglie, Joan Templeman, compagna di vita e unico punto fermo di un'intera esistenza per mezzo secolo. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un messaggio sui social media e sul sito della Virgin, sua storica società, in cui afferma di avere "il cuore spezzato". Sir Richard ricorda la consorte - sposata nel 1989 dopo altri anni di convivenza e con la quale ha avuto due figli e cinque nipoti - con parole struggenti. Confessando di aver avuto "un colpo di fulmine" per lei al primo incontro, quando lei lavorava in un negozio d'antiquariato, e di aver capito subito come come quella "donna scozzese con piedi per terra non sarebbe mai rimasta impressionata dalla mie buffonate abituali". Il fondatore della compagnia aerea Virgin Atlantic, della società di turismo spaziale Virgin Galactic e di quella per il lancio di satelliti Virgin Orbit piange quindi a nome di tutta la famiglia "la compagna, l'amica, la madre e la nonna più meravigliosa che avremmo mai potuto desiderare".