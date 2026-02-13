Giornale di Brescia
Lutto cittadino ad Alba per la morte di Maria Franca Fissolo Ferrero

TORINO, 13 FEB - Il sindaco di Alba (Cuneo) ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 14 febbraio, in concomitanza con lo svolgimento delle esequie di Maria Franca Fissolo Ferrero, previste per le 15 nella cattedrale di San Lorenzo in piazza Risorgimento ad Alba. Vedova di Michele Ferrero, "è stata presidente onoraria di Ferrero International, presidente della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Insieme al marito ha contribuito in modo determinante a scrivere una pagina fondamentale della storia economica, sociale e culturale della città" scrive l'amministrazione di Alba in una nota. In occasione del lutto cittadino, le bandiere esposte sugli edifici pubblici saranno collocate a mezz'asta durante i funerali, saranno sospese le attività mercatali su aree pubbliche e ogni tipo di manifestazione che si svolga in tali spazi. L'Amministrazione comunale invita inoltre tutti i cittadini, gli enti, le associazioni e gli imprenditori a esprimere, nelle forme ritenute più opportune, la propria partecipazione al dolore della famiglia e la riconoscenza che lega la comunità albese a Maria Franca Fissolo Ferrero, le attività commerciali a sospendere la vendita durante le esequie e gli enti pubblici a sospendere le attività nel corso della cerimonia funebre o a promuovere iniziative di ricordo momento.

  3. Ricarica la pagina se necessario