Lutto cittadino a Chioggia per i tre braccianti morti

VENEZIA, 10 MAG - Il sindaco di Chioggia (Venezia) Mauro Armelao proclamerà lutto cittadino nel giorno in cui si svolgeranno le cerimonie funebri e religiose dei tre braccianti morti ieri mattina a Ca' Lino, quando il minivan che li portava nei campi è precipitato in un canale. "Tre giovani vite spezzate improvvisamente rappresentano una ferita dolorosa per tutta Chioggia - afferma Armelao -. Erano persone che, come ogni giorno, stavano andando a lavorare e costruire il proprio futuro. Oggi il dovere di tutti noi è quello del rispetto, del silenzio e della vicinanza umana verso chi sta vivendo una sofferenza immensa". Per il primo cittadino "la nostra città saprà stringersi attorno alle famiglie delle vittime con dignità e partecipazione sincera, nel rispetto delle tradizioni religiose e culturali che accompagneranno il loro ultimo saluto. In momenti come questi non esistono differenze di provenienza, lingua o fede: esiste soltanto il valore della vita umana e il dolore per la sua perdita".