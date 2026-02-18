Giornale di Brescia
Lupi, facciamo nostre le parole di Mattarella, confronto sia sul merito

ROMA, 18 FEB - "Condividiamo le parole del Presidente della Repubblica e le facciamo nostre: evitiamo scontri tra istituzioni e poteri dello Stato e confrontiamoci nel merito della riforma, lo ripetiamo da settimane: non è possibile che ogni tentativo di riformare e modernizzare le istituzioni debba essere accompagnato da toni apocalittici e da un clima incandescente. I toni esasperati da campagna elettorale perenne polarizzano la società, alimentano la sfiducia e non fanno bene al Paese per questo vanno abbassati nell'interesse generale". Lo afferma in una nota il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

