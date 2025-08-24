Giornale di Brescia
Lupi,da querelle Salvini-Macron nessuna fibrillazione su governo

Onorevole Murizio Lupi, ex Ministro delle infrastutture e dei trasporti della Repubblica italiana, alla 46esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli, la kermesse organizzata dal movimento di Comunione e Liberazione. Rimini, 23 agosto 2025. ANSA/Dorin Mihai, Pasquale Bove The Honorable Murizio Lupi, former Minister of Infrastructure and Transport of the Italian Republic, attends the 46th edition of the Meeting for Friendship Among Peoples, the event organized by the Communion and Liberation movement. Rimini, August 23, 2025. ANSA/Dorin Mihai, Pasquale Bove
RIMINI, 24 AGO - Dalla querelle Salvini-Macron "non temo fibrillazioni" per l'Esecutivo. "Lo ha detto anche prima il ministro Tajani: la politica estera la definiscono il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri. La maggioranza sulla posizione è unita e anche Matteo Salvini ha ribadito la posizione che vede tutta la maggioranza di governo unita: l'idea di inviare truppe europee in Ucraina, l'Italia non la condivide". Lo ha detto, in un punto stampa al Meeting di Rimini, il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi. L'ipotesi di militari europei sul campo in Ucraina, osserva, "è un errore, si acuirebbe ulteriormente l'attenzione e non garantirebbe i due obiettivi che, come governo italiano, ci poniamo. Da una parte, una pace giusta a fianco dell'Ucraina e dall'altra garantire la sicurezza di quel paese. Per noi - aggiunge - è l'attivazione dell'articolo 5 della Nato la strada che bisogna percorrere, l'abbiamo proposta anche nel confronto con Trump a Washington e quindi quella è la strada".

