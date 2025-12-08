Luongo a carabinieri 'usate social per raccontare vostro lavoro'

ROMA, 08 DIC - L'esortazione a raccontare sui social il lavoro e l'impegno delle donne e degli uomini che vestono la divisa dei carabinieri, viene dal Comandante generale dell'Arma, Salvatore Luongo che in una lettera scritta ai militari invita all'utilizzo dei canali social, da ultimo anche WhatsApp, per contribuire con un altro tassello a rendere l' Arma una Istituzione sempre più moderna, presente e credibile "Cari Carabinieri, negli ultimi anni il modo di comunicare, informarsi e interagire e' cambiato profondamente. Essere vicini alle persone - scrive il generale Luongo nella lettera pubblicata sul sito di informazione sindacale dell'Usmia - significa anche saper utilizzare nuovi linguaggi e nuovi strumenti, mantenendo intatti i principi che ci contraddistinguono. Il lavoro straordinario che svolgete quotidianamente merita di essere raccontato con la stessa cura con cui viene compiuto. Non si tratta di celebrarci ma di consolidare quel patto fiduciario tra Istituzione e cittadini che voi Carabinieri costruite sul territorio ogni giorno, con straordinaria dedizione. La vostra competenza e la vostra umanita' sono il cuore pulsante dell'Arma: farle conoscere significa permettere ai cittadini di comprendere appieno il valore del vostro servizio". "I social media ci permettono di parlare alle persone nel loro quotidiano, di raggiungere chi e' lontano, di offrire orientamento e rassicurazione in tempo reale. Per molti, soprattutto tra i giovani, rappresentano la finestra principale sul mondo. Ignorare questo cambiamento - prosegue il generale Luongo - significherebbe rinunciare a parlare direttamente con una parte significativa della popolazione. Per questo siamo fortemente impegnati nella dimensione digitale, sulle principali piattaforme e da ultimo con il canale WhatsApp, uno strumento in piu' per essere vicini, trasparenti, immediati. Per rendere onore all'impegno delle donne e degli uomini dell'Arma ciascuna articolazione e' chiamata a contribuire a questo sforzo comune". "Ogni attivita' meritoria che viene documentata e condivisa secondo le consuete e prescritte modalita', diventa tassello di un messaggio piu' grande: quello di un'Istituzione moderna, presente e credibile. Vi invito quindi ad essere parte attiva dei nostri canali social istituzionali e a seguirli, confidando nella vostra sensibilita', certo che saprete trasformare questa sfida in un'ulteriore occasione per essere, anche nel mondo digitale, al servizio del Paese. Cresciamo insieme!!!", conclude Luongo.