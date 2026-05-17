'L'uomo dell'Everest' sulla vetta per la 32esima volta, nuovo record mondiale

KATMANDO, 17 MAG - L'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa, soprannominato 'l'uomo dell'Everest', ha raggiunto oggi la vetta del monte per la 32esima volta, stabilendo un nuovo record, mentre Lhakpa Sherpa ha battuto il suo stesso record raggiungendo la vetta per l'11esima volta. "Gli alpinisti nepalesi hanno ancora una volta fatto la storia su questa gloriosa montagna", li ha elogiati il premier Balendra Shah sui social, congratulandosi per il loro "incrollabile coraggio" e "ferrea disciplina". Kami Rita Sherpa, 56 anni, ha raggiunto per la prima volta la vetta del Monte Everest, di 8.849 metri, nel 1994 mentre lavorava per una spedizione commerciale. Da allora, ha scalato l'Everest quasi ogni anno, come guida per i suoi clienti. Lhakpa Sherpa, 52 anni, soprannominata la 'regina della montagna", ha raggiunto la vetta dell'Everest per la prima volta nel 2000, diventando la prima donna nepalese a scalare e discendere con successo la cima più alta del mondo. "I loro record galvanizzano gli altri alpinisti", ha dichiarato Himal Gautam, portavoce del ministero del Turismo nepalese. "Battere i record attraverso una sana competizione sull'Everest contribuirà a rendere l'alpinismo più sicuro, più dignitoso e meglio gestito", ha aggiunto.