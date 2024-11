L'università Milano-Bicocca inaugura l'anno accademico

MILANO, 12 NOV - L'università Milano-Bicocca ha inaugurato l'anno accademico 2024-2025 e ha presentato la nuova Piazza della Scienza, uno spazio rigenerato nel cuore del campus. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni Attilio Fontana, Giuseppe Sala, Giancarlo Tancredi, Alessandro Fermi e Alessandro Morelli, era presente come ospite anche Carlos Moreno, l'urbanista che ha ideato la 'città in 15 minuti'. La nuova Piazza della Scienza si presenta come un'area ricca di biodiversità funzionale, con spazi verdi per ridurre le isole di calore e aumentare la capacità di catturare gli inquinanti atmosferici, ma anche per attrarre insetti impollinatori grazie a fiori con tempi di fioritura diversificati. "Abbiamo restituito agli studenti, alla comunità accademica di Milano-Bicocca, all'intera cittadinanza uno spazio alla cui rigenerazione hanno collaborato professori, ricercatori, assegnisti e dottorandi dell'ateneo. A guidarli, principi di miglioramento ambientale e di implementazione della biodiversità e del benessere della persona. Sarà anche un laboratorio a cielo aperto grazie a sensori che monitoreranno l'inquinamento acustico e rileveranno il particolato atmosferico", ha spiegato la rettrice Giovanna Iannantuoni. "In poco più di 25 anni, l'Università Bicocca è riuscita a ricavarsi un ruolo da protagonista nel mondo accademico, grazie a progetti innovativi e a collaborazioni strategiche, anche di respiro internazionale", ha commentato il sindaco Sala. "Il progetto di rigenerazione di Piazza della Scienza, finanziato dalla Regione Lombardia insieme al Ministero dell'Università e della Ricerca - ha aggiunto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - mira a rinnovare l'area con interventi di sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici. La Regione si è impegnata negli ultimi anni per realizzare infrastrutture innovative, e questa piazza diventa un 'living lab' dell'ateneo, grazie a tecnologie avanzate per la pianificazione urbana sostenibile".