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Lunedì riunione straordinaria del G7 Energia in video

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BRUXELLES, 14 MAR - Lunedì 16 si terrà una nuova riunione straordinaria dei ministri dell'Energia del G7 in videoconferenza. Lo si apprende a Bruxelles. La riunione, presieduta dalla Francia, si svolgerà nel primo pomeriggio nel formato G7+ dedicato al sostegno energetico all'Ucraina, a margine delle riunioni dei ministri Ue dell'Energia e degli Esteri. Al vertice parteciperanno anche i commissari Ue Dan Jorgensen e Marta Kos.

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