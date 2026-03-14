Lunedì riunione straordinaria del G7 Energia in video
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BRUXELLES, 14 MAR - Lunedì 16 si terrà una nuova riunione straordinaria dei ministri dell'Energia del G7 in videoconferenza. Lo si apprende a Bruxelles. La riunione, presieduta dalla Francia, si svolgerà nel primo pomeriggio nel formato G7+ dedicato al sostegno energetico all'Ucraina, a margine delle riunioni dei ministri Ue dell'Energia e degli Esteri. Al vertice parteciperanno anche i commissari Ue Dan Jorgensen e Marta Kos.
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