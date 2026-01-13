Lunedì incontro Danimarca, Groenlandia e Nato a Bruxelles

COPENAGHEN, 13 GEN - Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, incontrerà il ministro della difesa danese Troels Lund Poulsen e la ministra degli affari internazionali groenlandese Vivian Motzfeldt. L'incontro avverrà a Bruxelles lunedì ed è stata Copenaghen a richiedere il colloquio: "Abbiamo bisogno di una presenza più forte (in Groenlandia ndr.), senza dubbio anche della Nato" ha dichiarato il ministro della difesa danese, riportato dall'agenzia di stampa danese, Ritzau.