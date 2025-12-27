L'ultimo weekend del 2025 con il sole, poi arriva il freddo

ROMA, 27 DIC - L'ultimo fine settimana del 2025 con il sole, grazie all'arrivo di un campo di alta pressione su gran parte dell'Italia, con temperature miti e superiori alle medie stagionali. Sulla Sardegna e la Sicilia orientale saranno invece possibili rovesci temporaleschi sabato 27 dicembre. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che rileva un "marcato rischio di valanghe su Piemonte e Valle d'Aosta dove, dopo le ultime e abbondantissime nevicate (oltre 2 metri di accumulo sopra i 2.000 metri), la soglia di attenzione dovrà essere massima, si raccomanda pertanto la massima prudenza e la consultazione costante dei bollettini nivologici ufficiali". Negli ultimi giorni del 2025 si prevede un calo delle temperature, soprattutto nella notte e al primo mattino, a causa dell'arrivo di masse d'aria fredda provenienti da Penisola Scandinava Russia, con valori "diffusamente al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia e nelle aree interne del Centro, con condizioni favorevoli a gelate estese". Si prevedono condizioni meteo "stabili - prosegue la nota - con prevalenza di sole". Nel dettaglio: Sabato 27: al Nord soleggiato; al Centro soleggiato; al Sud qualche piovasco sulle Isole Maggiori, bello altrove. Domenica 28: al Nord miglioramento; al Centro instabile con qualche piovasco sulle regioni adriatiche; al Sud qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica. Lunedì 29: al Nord miglioramento: al Centro instabile con qualche piovasco sulle regioni adriatiche; al Sud qualche pioggia specie in Sardegna e sulla fascia ionica.