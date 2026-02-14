Lula vola in India e Corea del Sud, asse su minerali e tecnologia

BRASILIA, 14 FEB - Dal 17 al 24 febbraio 2026, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva compirà due visite ufficiali in Asia. La prima tappa sarà l'India, dove parteciperà a un vertice sull'intelligenza artificiale e incontrerà il primo ministro Narendra Modi. Eugênio Vargas Garcia, funzionario del ministero degli Esteri del Paese sudamericano, ha dichiarato: "Sarà la prima volta che un presidente brasiliano prenderà parte a un evento globale di alto livello sull'intelligenza artificiale". A Nuova Delhi è prevista la firma di accordi strategici su terre rare e minerali critici, essenziali per la transizione energetica, oltre a un possibile ampliamento dell'accordo commerciale con il Mercosur. Successivamente, la delegazione si sposterà in Corea del Sud per incontrare il presidente Lee Jae Myung e i vertici di grandi aziende locali. L'obiettivo è potenziare gli scambi in settori come agricoltura, salute e tecnologia, con un piano d'azione triennale.