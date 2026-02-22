Lula, Trump deve trattare tutti i Paesi allo stesso modo

NUOVA DELHI, 22 FEB - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha esortato Donald Trump a trattare tutti i Paesi allo stesso modo, dopo che il leader statunitense ha imposto nuovi dazi sulle importazioni a seguito di una sentenza della Corte Suprema contro la maggior parte delle tariffe promulgate in precedenza. "Voglio dire al presidente degli Stati Uniti Donald Trump - ha dichiarato Lula a Nuova Delhi - che non vogliamo una nuova Guerra Fredda. Non vogliamo interferenze in nessun altro Paese, vogliamo che tutti i Paesi siano trattati allo stesso modo".