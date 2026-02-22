Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lula, Trump deve trattare tutti i Paesi allo stesso modo

AA

NUOVA DELHI, 22 FEB - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha esortato Donald Trump a trattare tutti i Paesi allo stesso modo, dopo che il leader statunitense ha imposto nuovi dazi sulle importazioni a seguito di una sentenza della Corte Suprema contro la maggior parte delle tariffe promulgate in precedenza. "Voglio dire al presidente degli Stati Uniti Donald Trump - ha dichiarato Lula a Nuova Delhi - che non vogliamo una nuova Guerra Fredda. Non vogliamo interferenze in nessun altro Paese, vogliamo che tutti i Paesi siano trattati allo stesso modo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NUOVA DELHI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario