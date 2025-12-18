Lula sente Meloni, 'chiede tempo ma non è contraria a Mercosur'

BRASILIA, 18 DIC - "La mia sorpresa è stata apprendere che l'Italia, insieme alla Francia, non voleva firmare l'accordo (Ue-Mercosur). Ho parlato con Meloni e mi ha spiegato che non è contraria all'accordo, che sta vivendo un certo imbarazzo politico a causa degli agricoltori italiani, ma che è certa di poterli convincere ad accettarlo. Poi mi ha chiesto che se avessimo avuto pazienza per una settimana, 10 giorni, al massimo un mese, l'Italia avrebbe aderito". Lo ha detto oggi il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva in una conferenza stampa a Brasilia. "Ho detto a Meloni che avrei riferito al vertice del Mercosur quanto mi ha detto e che avrei proposto ai miei colleghi di decidere cosa fare. L'Ue ha già approvato le clausole di salvaguarda e noi siamo d'accordo, loro non perdono nulla con questo accordo. Se non è possibile firmare ora non c'è niente che io possa fare. Aspetteremo fino a domani, la speranza è l'ultima a morire", ha aggiunto Lula.