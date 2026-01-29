Lula, 'pieno sostegno alla sovranità di Panama sul Canale'

PANAMA, 29 GEN - In visita ufficiale a Panama, il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha lanciato un messaggio a difesa del controllo panamense sul Canale interoceanico. Il sostegno arriva in risposta alle tensioni diplomatiche con Donald Trump, che nei mesi scorsi ha messo in dubbio l'autonomia del Paese centroamericano citando la presenza cinese nei porti e chiedendo il transito gratuito per le navi statunitensi. "Il Brasile appoggia integralmente la sovranità di Panama", ha dichiarato Lula dal Palazzo de Las Garzas, dove è stato decorato dal presidente José Raúl Mulino. Senza riferirsi direttamente a Trump, il leader brasiliano ha lodato la gestione "efficiente e sicura" della via d'acqua dal 1999 a oggi, sottolineando come la sua neutralità sia garanzia di un commercio mondiale giusto. Lula, che partecipa al forum della Banca di Sviluppo dell'America Latina (Caf), ha visitato le chiuse dicendosi impressionato dall'evoluzione tecnologica dell'infrastruttura, vitale per il 6% del commercio marittimo globale.