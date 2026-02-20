Lula, 'Maduro va processato in Venezuela, non all'estero'

BRASILIA, 20 FEB - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che l'ex presidente de facto venezuelano Nicolas Maduro Moros dovrebbe essere processato nel suo Paese e non negli Stati Uniti. "La priorità è ristabilire la democrazia in Venezuela. E se Maduro deve essere giudicato, deve esserlo in patria, non fuori dai suoi confini", ha affermato in un'intervista rilasciata ai media locali durante una visita ufficiale in India. Maduro è stato catturato lo scorso 3 gennaio a Caracas dalle forze speciali statunitensi e da allora si trova detenuto in un supercarcere di New York, dove è accusato di aver diretto una rete internazionale di traffico di droga. Lula ha aggiunto che il Brasile non può accettare che un capo di Stato venga arrestato da un altro Paese. Il presidente ha inoltre annunciato l'intenzione di presentare una proposta scritta al suo omologo statunitense, Donald Trump, che prevede di incontrare a Washington il mese prossimo, per discutere questioni legate alla criminalità organizzata, al narcotraffico e alla cooperazione economica.