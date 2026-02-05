Lula, il rientro di Maduro in Venezuela 'non è la principale preoccupazione'

BRASILIA, 05 FEB - Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha affermato che le priorità del Venezuela sono la ripresa economica e il rafforzamento della democrazia, non il rientro nel Paese dell'ex presidente Nicolás Maduro, negli Stati Uniti dal 3 gennaio dopo la cattura da parte di Washington. In un'intervista al portale Uol, Lula ha dichiarato che la "preoccupazione principale" "non è" fare qualcosa perché Maduro e la moglie tornino in Venezuela ma costruire le condizioni politiche ed economiche per una stabilizzazione duratura del Paese. "La preoccupazione principale è questa: c'è la possibilità di rafforzare la democrazia in Venezuela? E di permettere al popolo venezuelano, agli 8,4 milioni che sono fuori, di tornare nel Paese? Ci sono le condizioni perché la democrazia sia effettivamente rispettata in Venezuela?", ha affermato. "Ciò che è in gioco è se riusciremo a creare posti di lavoro, se la Pdvsa tornerà a produrre 3,7 milioni di barili al giorno", ha aggiunto. In un altro passaggio, Lula ha richiamato la necessità di preservare la pace regionale. "Il Sud America è una zona di pace, non abbiamo bombe atomiche né armi nucleari. Quello che vogliamo è crescere economicamente, rafforzare il processo democratico e migliorare la vita di milioni di latinoamericani. L'America Latina non può continuare a essere povera", ha concluso.