Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Lula, il rientro di Maduro in Venezuela 'non è la principale preoccupazione'

AA

BRASILIA, 05 FEB - Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, ha affermato che le priorità del Venezuela sono la ripresa economica e il rafforzamento della democrazia, non il rientro nel Paese dell'ex presidente Nicolás Maduro, negli Stati Uniti dal 3 gennaio dopo la cattura da parte di Washington. In un'intervista al portale Uol, Lula ha dichiarato che la "preoccupazione principale" "non è" fare qualcosa perché Maduro e la moglie tornino in Venezuela ma costruire le condizioni politiche ed economiche per una stabilizzazione duratura del Paese. "La preoccupazione principale è questa: c'è la possibilità di rafforzare la democrazia in Venezuela? E di permettere al popolo venezuelano, agli 8,4 milioni che sono fuori, di tornare nel Paese? Ci sono le condizioni perché la democrazia sia effettivamente rispettata in Venezuela?", ha affermato. "Ciò che è in gioco è se riusciremo a creare posti di lavoro, se la Pdvsa tornerà a produrre 3,7 milioni di barili al giorno", ha aggiunto. In un altro passaggio, Lula ha richiamato la necessità di preservare la pace regionale. "Il Sud America è una zona di pace, non abbiamo bombe atomiche né armi nucleari. Quello che vogliamo è crescere economicamente, rafforzare il processo democratico e migliorare la vita di milioni di latinoamericani. L'America Latina non può continuare a essere povera", ha concluso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRASILIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario