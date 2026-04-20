Lula, 'il Brasile è stanco di essere considerato terzo mondo' (2)

BRASILIA, 20 APR - "Il Brasile possiede la matrice energetica più pulita al mondo. Dal punto di vista dell'elettricità, quasi il 90% della nostra energia proviene da fonti rinnovabili", ha poi scritto Lula nel suo profilo ufficiale su X. "Siamo tra i principali produttori di biodiesel ed etanolo. Misceliamo il 30% di etanolo nella nostra benzina e il 15% di biodiesel nel nostro gasolio. I nostri carburanti emettono già meno inquinanti. Quando il Brasile afferma che sarà una potenza mondiale nella transizione energetica e nella fornitura di carburanti rinnovabili al mondo, non stiamo esagerando", ha aggiunto il presidente brasiliano nel suo post.