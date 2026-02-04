Lula difende la Corte brasiliana, 'è la guardiana del voto'

BRASILIA, 04 FEB - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha difeso l'operato della magistratura, definendo il potere giudiziario come l'autentico "guardiano della Costituzione e del voto popolare". Il capo dello Stato ha respinto ogni accusa secondo cui il Tribunale Supremo Federale avrebbe cercato protagonismo o usurpato funzioni di altri poteri. Il leader ha ricordato come i magistrati, agendo nel rispetto della legge, abbiano dovuto fronteggiare pressioni enormi e persino minacce di morte, senza mai venire meno al loro dovere istituzionale. Secondo il presidente, il processo ai cospiratori rappresenta una pietra miliare storica: la democrazia brasiliana ne è uscita rafforzata dopo il tentativo di golpe ordito da funzionari e militari della precedente amministrazione. "La condanna dei golpisti ha inviato un messaggio chiaro", ha concluso Lula, avvertendo che chiunque tenterà in futuro di rompere l'ordine democratico sarà punito con tutto il rigore della legge.