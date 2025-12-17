Lula, accordo Ue-Mercosur ora o mai più

BRASILIA, 17 DIC - "Abbiamo spostato il vertice del Mercosur dal 2 al 20 dicembre su richiesta di Bruxelles per consentire all'Ue di firmare l'accordo, e adesso vengo a sapere che non verrà approvato. Io ho già avvisato, se non si fa adesso il Brasile non firmerà l'accordo mentre io sarò presidente". Lo ha affermato il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, durante dichiarazioni rilasciate nel corso di una riunione del Consiglio dei ministri a Brasilia. "Sono 26 anni che aspettiamo questo accordo, ed è un accordo che favorisce più l'Europa che il Mercosur", ha aggiunto Lula in tono visibilmente contrariato. "Macron non vuole firmare a causa degli agricoltori e l'Italia non si capisce perché non vuole firmare", ha proseguito il presidente brasiliano, sottolineando che "il dato concreto è che noi del Brasile e noi del Mercosur abbiamo ceduto su tutto quanto era possibile cedere". Lula ha quindi rivolto un appello a "difendere il multilateralismo con un accordo che unisce 722 milioni di persone nel momento in cui c'è un presidente degli Stati Uniti che promuove l'unilateralismo".