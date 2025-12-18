Lukashenko, 'i missili russi Oreshnik sono stati schierati in Bielorussia'

MOSCA, 18 DIC - Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo Oreshnik è entrato in servizio sul territorio bielorusso a partire da ieri, 17 dicembre. Lo ha dichiarato nel suo discorso al popolo e al Parlamento bielorusso durante l'Assemblea popolare bielorussa a Minsk. "Le prime posizioni sono equipaggiate con il sistema missilistico Oreshnik; è arrivato ieri e sta entrando in servizio", ha dichiarato Lukashenko, citato da Ria Novosti.