L'Uganda rielegge Museveni, settimo mandato da presidente

KAMPALA, 18 GEN - Yoweri Museveni, alla guida dell'Uganda dal 1986, è stato dichiarato, senza sorprese, vincitore delle elezioni presidenziali, al termine di un voto funestato, secondo gli osservatori africani, da arresti e rapimenti che "hanno seminato paura". L'ex guerrigliero 81enne ha vinto il settimo mandato consecutivo con il 71,65% dei voti, secondo i risultati definitivi annunciati dalla commissione elettorale, estendendo il suo governo durato quasi 40 anni e mantenendo il controllo totale sull'apparato elettorale e di sicurezza. Il suo principale avversario è stato l'ex cantante Bobi Wine, 43 anni, il cui vero nome è Robert Kyagulanyi, che si definisce il "presidente del ghetto" - in riferimento alle zone povere di Kampala dove è cresciuto - a cui è stato attribuito il 24,72% dei voti.