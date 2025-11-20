Lufthansa in corsa per privatizzazione della portoghese Tap

LISBONA, 20 NOV - Anche Lufthansa ha consegnato la propria manifestazione di interesse all'acquisto di quasi metà del capitale della compagnia aerea portoghese Tap. "Oltre all'acquisizione iniziale di una partecipazione di minoranza, l'obiettivo è quello di stabilire una partnership a lungo termine tra Lufthansa e Tap Air Portugal, al fine di garantire il futuro successo di Tap come compagnia aerea nazionale del Portogallo", afferma il gruppo aeronautico tedesco in un comunicato, che continua citando inoltre l'obiettivo di "rafforzare la connettività globale del Portogallo, preservare l'identità portoghese di Tap" e "la posizione di Lisbona come hub atlantico". Il prossimo 22 novembre scadrà il termine ultimo per prendere parte all'acquisto di una quota significativa, ma non ancora maggioritaria, del capitale di Tap, al momento interamente detenuto dallo Stato portoghese. Il governo prevede di cedere fino al 44,9% del capitale della compagnia aerea, riservandone un altro 5% ai lavoratori, come previsto dalla legge sulle privatizzazioni. Già martedì scorso il gruppo Air France/Klm aveva consegnato la propria manifestazione di interesse alla Parpública, la società a capitale pubblico che gestisce le aziende partecipate dallo Stato portoghese.