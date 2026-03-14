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Italia e Estero

L'Ue verso la proroga delle sanzioni individuali alla Russia

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BRUXELLES, 14 MAR - Gli ambasciatori dei Paesi Ue hanno raggiunto un accordo per prorogare di altri 6 mesi le sanzioni individuali contro la Russia. La lista comprende oltre 2.700 persone, entità e società ritenute coinvolte nell'aggressione a Kiev. La procedura scritta per il rinnovo è stata avviata e, riferiscono fonti europee, "dovrebbe concludersi nelle prossime ore". In assenza di un'intesa, le sanzioni scadrebbero domani. Il via libera è stato finora bloccato da Ungheria e Slovacchia. Resta invece in stallo il 20esimo pacchetto di misure contro Mosca, che tornerà lunedì sul tavolo del Consiglio Esteri insieme al prestito da 90 miliardi a Kiev.

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