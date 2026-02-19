Giornale di Brescia
L'Ue ufficializza, 'i pasdaran iraniani nella lista dei terroristi'

BRUXELLES, 19 FEB - A seguito dell'accordo politico al Consiglio Affari esteri del 29 gennaio, il Consiglio Ue ha deciso oggi formalmente di aggiungere il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc) dell'Iran all'elenco dei gruppi terroristici dell'Ue. L'Irgc sarà inoltre soggetto a misure restrittive nell'ambito del regime di sanzioni antiterrorismo dell'Ue. Ciò comprende il congelamento dei suoi fondi e delle altre attività finanziarie o risorse economiche e il divieto per gli operatori dell'Ue di mettere risorse a disposizione del gruppo. Lo comunica il Consiglio Ue al termine della procedura scritta che ha concluso l'iter delle sanzioni.

