L'Ue raccomanda alle compagnie aeree di evitare lo spazio aereo dell'Iran

PARIGI, 16 GEN - L''Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha raccomandato alle compagnie aeree di evitare lo spazio aereo iraniano a causa della possibilità di attacchi aerei statunitensi e del livello di allerta elevato delle forze armate iraniane. In un comunicato, l'agenzia ha consigliato alle compagnie aeree di non "operare nello spazio aereo iraniano" a nessuna altitudine. Ha citato, in particolare, "la situazione attuale e il potenziale di un'azione militare statunitense, che ha posto le forze di difesa aerea iraniane in stato di massima allerta".