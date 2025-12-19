Giornale di Brescia
L'Ue punta a firmare l'accordo con il Mercosur il 12 gennaio

BRUXELLES, 19 DIC - L'Ue punta a firmare l'accordo commerciale con il Mercosur il 12 gennaio in Paraguay. Lo riferiscono fonti diplomatiche dopo il rinvio annunciato ieri. Al termine del vertice Ue, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta fiduciosa che ci sarà una "maggioranza sufficiente" tra i 27 Paesi per approvare l'intesa con ulteriori garanzie.

BRUXELLES

