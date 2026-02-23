L'Ue proporrà di revocare le sanzioni contro la presidente del Venezuela

BRUXELLES, 23 FEB - L'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas proporrà di revocare le sanzioni nei confronti di Delcy Rodríguez, l'attuale presidente ad interim in carica in Venezuela. Lo ha annunciato la stessa Kallas in conferenza stampa al termine del Consiglio Esteri. "Dovremmo avere una discussione più ampia su quale sia il nostro nuovo approccio nei confronti delle autorità venezuelane - ha aggiunto -. Ritengo che potremmo stabilire dei parametri di riferimento, cosa vogliamo vedere da parte del Venezuela, in modo da poter compiere dei passi anche da parte nostra".