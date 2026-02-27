Giornale di Brescia
L'Ue procede con l'applicazione provvisoria dell'accordo Mercosur

BRUXELLES, 27 FEB - L'Unione Europea ha deciso di procedere con l'entrata in vigore dell'accordo commerciale con il Mercosur. La decisione, che nei giorni scorsi ha avuto il placet dei principali gruppi politici dell'Eurocamera, arriva dopo la ratifica del trattato da parte di Uruguay e Argentina. Il Consiglio Ue a gennaio aveva dato potere alla Commissione di applicare provvisoriamente il trattato.

Argomenti
BRUXELLES

