L'Ue coordina una risposta su hantavirus, attivato meccanismo protezione civile

BRUXELLES, 07 MAG - "Oggi la Commissione ha ospitato una riunione a cui hanno partecipato le autorità sanitarie e di protezione civile degli Stati membri" per "fornire gli ultimi aggiornamenti" sui casi di hantavirus a bordo della Hondius e "garantire un buon coordinamento su questioni quali il rimpatrio, le linee guida sulla quarantena e la comunicazione dei rischi". Lo riferisce una portavoce dell'esecutivo Ue. "La Commissione ha informato che il meccanismo di protezione civile è stato attivato dalla Spagna" ha spiegato, aggiungendo che "domani si terranno ulteriori discussioni per esaminare e definire i protocolli sulla quarantena e le linee guida".