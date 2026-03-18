L'Ue condanna l'esecuzione di cittadino svedese in Iran, 'violenza brutale'

BRUXELLES, 18 MAR - "L'esecuzione di un cittadino svedese da parte del regime iraniano è un atto brutale di violenza insensata e lo condanniamo". Lo scrive in una nota l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, tornando "invitare l'Iran a fermare tutte le esecuzioni e ad abolire la pena di morte". "La situazione dei diritti umani in Iran, estremamente grave, e il preoccupante aumento delle esecuzioni sono inaccettabili e mostrano il vero volto del regime", sottolinea. "Il cittadino svedese era detenuto dal giugno 2025. L'Ue esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia della vittima e manifesta la sua piena solidarietà alla Svezia", aggiunge.