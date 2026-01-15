L'Ue abbassa il price cap del petrolio russo a 44,10 dollari al barile
AA
BRUXELLES, 15 GEN - L'Ue ha aggiornato il price cap sul petrolio russo, che dall'1 febbraio scenderà dagli attuali 47,60 al barile a 44,10 dollari al barile. L'adeguamento scatta con l'entrata in vigore del nuovo meccanismo dinamico che prevede un aggiornamento regolare del tetto, fissato a un livello inferiore del 15% rispetto al prezzo medio di mercato del greggio russo Urals. Per evitare scossoni immediati, l'Ue ha previsto una fase di transizione: a partire da oggi, i contratti firmati in base al vecchio price cap potranno continuare a essere eseguiti per 90 giorni.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti