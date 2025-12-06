Giornale di Brescia
L'Ue a Trump, 'sulle nostre regole decidiamo noi'

BRUXELLES, 06 DIC - "Quando si tratta di decisioni che riguardano l'Unione europea, queste vengono prese dall'Unione europea, per l'Unione europea, comprese quelle che riguardano la nostra autonomia normativa, la tutela della libertà di espressione e l'ordine internazionale fondato sulle regole". Lo riferisce un portavoce della Commissione Ue in risposta alla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. "Il partenariato transatlantico è unico e, come sempre, gli alleati sono più forti insieme", evidenzia.

  3. Ricarica la pagina se necessario