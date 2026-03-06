Giornale di Brescia
Luciano Fontana, 150 anni del Corriere e sono fiducioso nel futuro

MILANO 06 MAR - "Sono fiducioso nel futuro del giornalismo di qualità ": il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana lo ha detto prima dell'evento alla Scala per celebrare i 150 anni del quotidiano di via Solferino. Una storia prestigiosa che ora, ha sottolineato il direttore, "dobbiamo portare nel futuro". "Il Corriere non è solo un giornale di carta ma un sistema di informazione" che include web, newsletter, app ma rispetto a prima "resta il principio di portare a tutti e in qualunque modo ci vogliano seguire, una informazione di uguale qualità". "Mai come ora", ha concluso Fontana, in un momento in cui "siamo storditi dalla sovrabbondanza" di notizie, anche fake, "abbiamo bisogno di qualcuno a cui dare fiducia" che fa informazione "con correttezza e indipendenza".

Argomenti
MILANO 06 MAR

